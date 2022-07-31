Тен Хаг: Роналду явно не на уровне остальных игроков МЮ
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«Сейчас он явно не на уровне остальных игроков «Манчестер Юнайтед», потому что пропустил много недель. Ему нужны матчи и тренировки. Много тренировок», — цитирует голландского тренера Sky Sports.
37-летний хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии.
МЮ 31 июля примет на поле стадиона «Олд Траффорд» в товарищеском матче «Райо Вальекано».
Ранее клуб с Фарерских островов предложил «Манчестер Юнайтед» 20 овец за трансфер Роналду.