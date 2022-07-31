Тен Хаг: Роналду явно не на уровне остальных игроков МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг негативно оценил физическую форму португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Сейчас он явно не на уровне остальных игроков «Манчестер Юнайтед», потому что пропустил много недель. Ему нужны матчи и тренировки. Много тренировок», — цитирует голландского тренера Sky Sports.

37-летний хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии.

МЮ 31 июля примет на поле стадиона «Олд Траффорд» в товарищеском матче «Райо Вальекано».

Ранее клуб с Фарерских островов предложил «Манчестер Юнайтед» 20 овец за трансфер Роналду.