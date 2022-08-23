Клопп: со вторым голом МЮ тяжело смириться — там был офсайд

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о поражении команды от «Манчестер Юнайтед» в рамках третьего тура чемпионата Англии по футболу.

«Мы играли не идеально, не были готовы на 100%. Нам приходилось постоянно быть в роли догоняющих. Со вторым голом тяжело смириться — там был офсайд», — рассказал Клопп на пресс-конференции.

Игра, прошедшая в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» (три очка) поднялся на 13-ю позицию в турнирной таблице АПЛ, «Ливерпуль» (два очка) — 16-й.

Ранее Эрик тен Хаг объяснил отсутствие Криштиану Роналду в стартовом составе на матч с «Ливерпулем».