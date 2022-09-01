Колыванов — о Захаряне: может, ещё в «Барселону» перейдёт

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов высказался о несостоявшемся переходе в «Челси» Арсена Захаряна.

«Я не уверен, что россиянин с ходу бы заиграл в «Челси», ведь там очень серьёзная конкуренция. Да и физически требуется постоянно быть готовым на максимуме. Он бы однозначно прогрессировал, но сразу пробиться в основу такого коллектива не каждый готов. Для этого должно совпасть сразу несколько факторов: доверие тренера, адаптация в команде, налаженный быт, чтобы общаться с партнёрами. Нюансов очень много. Поэтому сейчас Арсен имеет возможность подготовиться. Чемпионат Англии — один из самых непростых. Там очень много борьбы и силовой игры. Вспомните, сколько людей не сумели раскрыться в АПЛ. Это уже вопрос психологии», — заявил Колыванов RT.

По его мнению, Захарян должен в любом случае продолжать выходить на поле и не опускать собственную планку.

«Если Арсен не начнёт валять дурака, то кто знает: может, ещё и в «Барселону» перейдёт. Пока же, повторюсь, мы не понимаем, насколько далеко продвинулись переговоры между «Челси» и «Динамо», — добавил Колыванов.

Ранее главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».