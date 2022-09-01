Точилин дал совет Захаряну после несостоявшегося трансфера в «Челси»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Сложно сказать, как всё произошедшее повлияет на самого Захаряна. Плюс мы не знаем, насколько реальным был трансфер. Пока мы слышали только слова третьих лиц. Я бы посоветовал Арсену просто продолжать играть в футбол, а не думать о том, куда он мог уехать. Каждый спортсмен, достигший определённого уровня, проходил через это. С точки зрения «Сочи», если Захарян снизит требования к себе, это будет даже хорошо, поскольку «Динамо» — один из наших конкурентов», — заявил Точилин в беседе с RT.

Ранее бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов высказался о несостоявшемся переходе в «Челси» Арсена Захаряна.