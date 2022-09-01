Неожиданные решения: чем любопытны переезды Черышева и Кокорина в Италию и на Кипр

Незадолго до закрытия трансферного окна в Европе новые клубы нашли бывшие звёзды сборной России. Денис Черышев подписал двухлетний контракт с «Венецией», а Александр Кокорин отправился в аренду в кипрский «Арис». Почему один из главных героев чемпионата мира 2018 года остановил выбор на команде второго дивизиона чемпионата Италии и были ли у экс-нападающего «Зенита» другие варианты продолжения карьеры — в материале RT.

Куда направились Черышев и Кокорин?

Из-за повышенного внимания к старту групповой стадии Кубка страны немного в тени остались сразу два громких трансфера с участием бывших звёзд российского футбола. Покинувший «Валенсию» в статусе свободного агента Денис Черышев наконец нашёл новую команду, а Александр Кокорин всё же покинул «Фиорентину», в которой не смог не только стать игроком основного состава, но и регулярно выходить со скамейки. При этом выбор мест для продолжения карьеры в обоих случаях оказался довольно оригинальным. Полузащитник отправился во второй дивизион чемпионата Италии, а форвард и вовсе поехал покорять первенство Кипра.

Новым клубом Черышева стала «Венеция». В прошлом сезоне «лагунари» покорили многих болельщиков своими яркими и стильными комплектами формы, но на поле были далеко не так хороши. В Серии А они заняли последнее, 20-е место, а летом лишились целого ряда ведущих футболистов, включая арендованных Итана Ампаду, Давида Окереке и Маттиа Кальдару, а также лучшего бомбардира коллектива Тома Анри, перебравшегося в «Верону». И хотя на замену были приглашены новые исполнители, пока это не сильно помогает Ивану Яворчичу. В первых трёх турах команда набрала четыре очка и расположилась на 11-й строчке в Серии Б.

Кокорин же на правах аренды перешёл в «Арис». В течение последних лет футболисты из Лимасола курсировали между первой и второй лигами, но в прошедшем удивили многих и стали четвёртыми, пропустив вперёд лишь АЕК, АПОЭЛ и «Анортосис». И с учётом подбора исполнителей это неудивительно. Ещё в прошлом году клуб занимал пятую строчку по стоимости состава, остался на ней и сейчас.

Почему Черышев выбрал «Венецию»?

На данный момент сам полузащитник никак не прокомментировал решение отправиться в Италию, но определённую логику проследить можно. Всю свою карьеру Черышев провёл в Испании и наверняка планировал продолжить выступление в одном из ведущих чемпионатов Европы, но постоянные травмы негативно сказались на его востребованности. В последнее время сообщалось об интересе к нему со стороны клубов из Турции и с Ближнего Востока, но туда вряд ли хотел ехать сам Денис. И в этой ситуации он вполне мог решить, что «Венеция» — не самый плохой вариант. Пусть сейчас коллектив смотрится не лучшим образом, шансы на возвращение в элиту имеет. Учитывая подбор исполнителей, он вполне способен бороться за попадание в тройку с «Дженоа», «Пармой», и «Кальяри».

Тем не менее, сложно однозначно ответить, действительно ли второй дивизион Италии является более привлекательным местом продолжения карьера, чем та же Турция. Если оставить за скобками бытовые вопросы. Безусловно, выбирая между условным середняком Суперлиги и «Венецией» есть серьёзные основания остановиться на потенциальном лидере Серии Б. Но в случае интереса со стороны условных «Фенербахче» или «Трабзонспора» возможность выступать в еврокубках является серьёзным козырем. И если Черышев мог оказаться в одном из грандов, то его итоговый вердикт может показаться странным.

Что для Кокорина может означать переход в «Арис»?

Но если действия Черышева ещё можно объяснить желанием оставаться в одной из наиболее развитых футбольных стран и не пропадать с радаров, то в случае с Кокориным всё гораздо сложнее. С одной стороны, прозябать в «Фиорентине» было невозможно со спортивной точки зрения. В клубе ясно дали понять, что не рассчитывают на российского нападающего и скорее будут держать одного из самых высокооплачиваемых исполнителей вне заявки, чем предоставят ему ещё один шанс проявить себя. С другой, отъезд на Кипр вполне можно расценивать как окончание большой карьеры нападающего, которого многие называли главным талантом поколения.

Но если верить СМИ, вариантов действительно было немного. Ещё три недели назад журналист Tuttosport Массимо Франки заявлял, что никто не хочет приглашать Кокорина. И с учётом его результативности и зарплаты, это было легко объяснимо. Когда «Арис» согласился взять форварда в аренду и выплачивать хотя бы часть его оклада, «Фиорентина» воспрянула духом. Конечно, любопытно узнать, насколько сам Александр был в восторге от переезда в Лимасол, но в данных обстоятельствах выбирать ему вряд ли приходилось.

Почему футболисты не вернулись в Россию?

Тем не менее, удивительным кажется тот факт, что бывший нападающий «Зенита» не вернулся на родину. Если «Фиорентина» пошла на поводу у «Ариса» и согласилась совместно платить Кокорину зарплату, то наверняка могла договориться об этом и с одним из отечественных клубов. А если верить футболистам близким к Александру, то он хотел оказаться именно в РПЛ.

«Саша говорил мне, что хотел вернутся в Россию. Сказал, что хочет играть в футбол, но пока не получается», — признавался «РБ Спорту» хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа.

В Премьер-лиге наверняка не затерялся бы и Черышев. Ведь его главная проблема не в недостатке мастерства, а постоянных травмах. Но от них он не может быть застрахован ни в России, ни в Италии. При этом есть все основания полагать, что на родине Денис мог заключить соглашение на гораздо более привлекательных условиях. Многие до сих пор помнят его ярчайшее выступление на домашнем мундиале и наверняка могли бы предложить ему солидный гонорар. Как минимум, не меньше, чем в «Венеции», где в среднем получают по €436,5 тыс.

И это особенно удивительно, ведь фактически для Черышева это была последняя возможность заключить большой контракт. Его нынешний договор с «лагунари» рассчитан на два года с возможностью пролонгации ещё на один сезон. К тому моменту, когда он истечёт, Денису исполнится уже 34 года — более чем зрелый возраст для флангового полузащитника, чьей сильной стороной всегда считалась скорость. Разумеется, даже в 2025-м некоторые российские команды могут захотеть использовать ветерана в роли своеобразного «джокера», однако на высокий гонорар рассчитывать уже не придётся.

Найдёт ли Кокорин мотивацию на Кипре?

Если в решительном настрое Черышева сомневаться практически не приходится (иначе какой смысл ехать во вторую лигу Италии), то в желании Кокорина вновь отдавать всего себя на поле существуют серьёзные сомнения. Многие полагали, что возможность представлять «Фиорентину» и выступать в одной из сильнейших лиг планеты станет для него колоссальной мотивацией и поможет ему в полной мере раскрыть свой талант, но этого не произошло. Даже когда Александр получал игровое время, смотрелся крайне неубедительно и не был похож на того, кто выкладывается на 100%. И к его великолепному преображению в «Арисе» нет никаких предпосылок.

Так или иначе, именно от этого этапа во многом и будет зависеть дальнейшая судьба Кокорина. Если он сумеет взять себя в руки и проявить хотя бы на уровне не самого сильного первенства Кипра, то год спустя сможет получить последний солидный контракт. Летом 2023-го истекает его соглашение с «фиалками», после чего он станет свободным агентом. Очередной провал же окончательно подпортит его реноме и позволит Александру укрепиться в топе нераскрывшихся российских талантов.