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Моссаковский: если Кокорин наберёт форму, то забьёт на Кипре 15 мячей

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Известный комментатор Михаил Моссаковский высказался о перспективах нападающего Александра Кокорина в кипрском «Арисе».
Моссаковский: если Кокорин наберёт форму, то забьёт на Кипре 15 мячей
  • РИА Новости

«Если Кокорин хотя бы чуть-чуть будет напоминать себя времён «Зенита», «Сочи», он сможет отличиться за сезон 15 раз, а возможно, и больше. «Арис» готов платить ему часть зарплаты — миллион. Наверное, от него будут что-то требовать за такие деньги», — цитирует Моссаковского «Спорт-Экспресс».

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе «Фиорентины» в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за команду с января 2021 года. Контракт нападающего с клубом действует до 30 июня 2024 года.

31 августа итальянский клуб официально объявил о трансфере нападающего в «Арис» на правах аренды.

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход Кокорина из «Фиорентины» в «Арис».

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