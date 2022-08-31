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Булыкин о переходе Кокорина в «Арис»: если он себя не проявит, можно заканчивать с футболом

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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход форварда Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис».
Булыкин о переходе Кокорина в «Арис»: если он себя не проявит, можно заканчивать с футболом
  • РИА Новости

«В первую очередь, ему нужно сейчас доказать в новом клубе. Нужно взяться за голову, обозлиться на всех и показать всем, на что способен», — приводит слова Булыкина «Спорт день за днём».

Он также подчеркнул, что на данный момент Кокорину нужно забивать как можно больше мячей.

«Да и чемпионат это позволяет. Если он себя не проявит, тогда можно будет заканчивать с футболом», — заключил Булыкин.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийской команды в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

31 августа итальянский клуб официально объявил о трансфере нападающего в «Арис».

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис прокомментировал переход Кокорина из «Фиорентины» в кипрский «Арис» на правах аренды.

 

 

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