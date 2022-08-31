Канчельскис считает, что Кокорину стоит заканчивать с футболом в случае неудачи в «Арисе»
- РИА Новости
«Если Кокорин не заиграет на Кипре, то пора заканчивать с футболом. Ещё не заиграть на Кипре было бы вообще великолепно. Мы не знаем, в какой он сейчас форме находится, что делал в последнее время, как тренировался», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».
Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийской команды в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.
31 августа итальянский клуб официально объявил о трансфере нападающего в «Арис».
Ранее итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки высказался о Кокорине.