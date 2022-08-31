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Итальянский журналист: Кокорин над нами прикалывается

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Итальянской журналист Tuttosport Массимо Франки высказался о российском нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

«История с Кокориным — большой смех. Над этим уже просто забавно наблюдать. Даже не знаю, что сказать. Если он отказался лететь на Кипр, то откажется и от «Аполлона», потому что обе команды базируются в Лимасоле. Он над нами прикалывается», — цитирует Франки «РБ Спорт».

По информации СМИ, трансфер россиянина в кипрский «Арис» не состоится.

30 августа стало известно, что Кокорин может продолжить карьеру в кипрском «Аполлоне».

Форвард выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. Контракт нападающего с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный переход Кокорина в один из кипрских клубов.

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