Скира: переговоры о переходе Кокорина в «Аполлон» находятся на завершающем этапе
- РИА Новости
Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
По информации СМИ, трансфер россиянина в кипрский «Арис» не состоится.
Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийской команды в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.
Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе Кокорина в один из кипрских клубов.