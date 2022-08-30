Источник: трансфер Кокорина в кипрский «Арис» не состоится
- РИА Новости
«Сразу несколько журналистов, близких к клубу, подтвердили, что «Арис» ждал Кокорина для обсуждения деталей, но в последний момент игрок изменил решение и не полетел на Кипр. В итоге все сходятся во мнении, что трансфер не состоится», — приводит слова журналиста с Кипра Эйрини Спиропулу «РБ Спорт».
СМИ сообщали, что переговоры о трансфере Кокорина из «Фиорентины» в «Арис» перешли в финальную фазу.
Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийской команды в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.
Ранее «Фиорентина» сыграла вничью с «Наполи» в матче Серии А.