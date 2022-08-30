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Источник: трансфер Кокорина в кипрский «Арис» не состоится

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Трансфер российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в кипрский «Арис» сорвался.
Источник: трансфер Кокорина в кипрский «Арис» не состоится
  • РИА Новости

«Сразу несколько журналистов, близких к клубу, подтвердили, что «Арис» ждал Кокорина для обсуждения деталей, но в последний момент игрок изменил решение и не полетел на Кипр. В итоге все сходятся во мнении, что трансфер не состоится», — приводит слова журналиста с Кипра Эйрини Спиропулу «РБ Спорт».

СМИ сообщали, что переговоры о трансфере Кокорина из «Фиорентины» в «Арис» перешли в финальную фазу.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийской команды в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее «Фиорентина» сыграла вничью с «Наполи» в матче Серии А.

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