военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

СЭ: переговоры о трансфере Кокорина из «Фиорентины» в «Арис» перешли в финальную фазу

Короткая ссылка
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в кипрском «Арисе».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», проведена решающая стадия переговоров о переходе россиянина в кипрский клуб. Сделка должна быть завершена до 31 августа.

Отмечается, что форварда либо возьмут в аренду до конца сезона-2022/23, либо он досрочно расторгнет контракт с флорентийским клубом.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийской команды в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о положении Кокорина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить