СЭ: переговоры о трансфере Кокорина из «Фиорентины» в «Арис» перешли в финальную фазу

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в кипрском «Арисе».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», проведена решающая стадия переговоров о переходе россиянина в кипрский клуб. Сделка должна быть завершена до 31 августа.

Отмечается, что форварда либо возьмут в аренду до конца сезона-2022/23, либо он досрочно расторгнет контракт с флорентийским клубом.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийской команды в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о положении Кокорина.