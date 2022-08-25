Петржела — о Кокорине: талант не даёт тебе всё, без работы нельзя достичь чего-то значимого

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о положении российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Его главная ошибка в жизни — тюрьма, поэтому он так плохо играет. Тюрьма его сломала. Его количество минут на поле — катастрофа. Талант не даёт тебе всё, без работы нельзя достичь чего-то значимого», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис посоветовал Кокорину найти другой клуб.