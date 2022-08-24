Канчельскис: Кокорину надо перейти в «Адана Демирспор» к Дзюбе

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис посоветовал Александру Кокорину найти другой клуб.

«Кокорину надо разрывать контракт с «Фиорентиной» и переходить к Дзюбе в Турцию. Это в принципе подходящая лига для россиян. Недавно там Шапи играл, сейчас Оздоев и Дзюба. Ракицкий тоже не чужой человек. А трио Кокорин — Дзюба —Балотелли вообще разорвёт турецкую лигу», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Также, по его словам, Кокорин уже достаточно заработал и ему важна игровая практика.

Всего Александр Кокорин в составе «Фиорентины» за полтора года провёл десять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее массажист Кокорина рассказал, что тренер ошибается, не выпуская футболиста на поле.