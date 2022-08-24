военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Канчельскис: Кокорину надо перейти в «Адана Демирспор» к Дзюбе

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис посоветовал Александру Кокорину найти другой клуб.
Канчельскис: Кокорину надо перейти в «Адана Демирспор» к Дзюбе
  • РИА Новости

«Кокорину надо разрывать контракт с «Фиорентиной» и переходить к Дзюбе в Турцию. Это в принципе подходящая лига для россиян. Недавно там Шапи играл, сейчас Оздоев и Дзюба. Ракицкий тоже не чужой человек. А трио Кокорин — Дзюба —Балотелли вообще разорвёт турецкую лигу», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Также, по его словам, Кокорин уже достаточно заработал и ему важна игровая практика.

Всего Александр Кокорин в составе «Фиорентины» за полтора года провёл десять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее массажист Кокорина рассказал, что тренер ошибается, не выпуская футболиста на поле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить