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Массажист Кокорина: то, что Саша не выходит на поле, — ошибка тренера

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Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, считает, что футболист заслужил выходить на поле.
Массажист Кокорина: то, что Саша не выходит на поле, — ошибка тренера
  • Gettyimages.ru

«Он очень хорошо отыграл в двустороночке, гол забил, поприветствовал президента «Фиорентины». Тем не менее они его не ставят. Потом он на тренировочке ещё три забил. Я думаю, тут чисто тренерская ошибка», — цитирует массажиста «РБ Спорт».

Он также предположил, что между главным тренером и футболистом может быть языковой барьер. По его мнению, специалист думает, что Александр не хочет с ним общаться.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на третий матч подряд.

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