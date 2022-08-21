Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на третий матч подряд

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит третий подряд матч своей команды.

Россиянин не попал в заявку на матч второго тура итальянской Серии А с «Эмполи».

Напомним, что Кокорин пропустил уже игры с «Кремонезе» в чемпионате и с «Твенте» в Лиге конференций.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, поддерживает ли он общение с Кокориным.