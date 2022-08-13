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Соболев: Кокорин сказал, что СМИ пишут о его ситуации в «Фиорентине» неправду

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, поддерживает ли он отношения с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.
Соболев: Кокорин сказал, что СМИ пишут о его ситуации в «Фиорентине» неправду
  • РИА Новости

«Да, но футбол совсем не обсуждаем. Единственное, что он мне сказал: российские СМИ пишут о его ситуации в «Фиорентине» больше вымысла, чем правды», — цитирует Соболева пресс-служба клуба.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки высказался о Кокорине.

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