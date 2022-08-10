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Итальянский журналист: Кокорин никому не нужен

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Итальянской журналист Tuttosport Массимо Франки высказался о российском нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.
Итальянский журналист: Кокорин никому не нужен
  • Gettyimages.ru
  • © Marco Canoniero

«Кокорин — катастрофа итальянского футбола. Он никому не нужен в Италии и, видимо, в мире тоже. Он один из самых высокооплачиваемых игроков «Фиорентины». Саша — не футболист», — цитирует Франки «РБ Спорт».

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

По информации СМИ, итальянский клуб планирует продать россиянина в зимнее трансферное окно.

Ранее агент Кокорина сообщил, что футболист находится на сборах с «Фиорентиной».

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