Агент Кокорина сообщил, что футболист находится на сборах с «Фиорентиной»

Тимофей Бердышев, агент форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о подготовке игрока к новому сезону.

«Сейчас у Саши всё нормально, он полностью здоров. Сегодня Александр тренировался вместе с командой. У них проходит сбор во Флоренции. Кокорин принял участие во всём тренировочном процессе «Фиорентины», — приводит слова Бердышева «Спорт-Экспресс».

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

По информации СМИ, итальянский клуб планирует продать россиянина в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Кокорин тренируется в спорткомплексе имени Давиде Астори отдельно от «Фиорентины».