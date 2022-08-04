FirenzeViola: Кокорин тренируется отдельно от игроков «Фиорентины»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин и вратарь Бартоломей Дронговский тренируются в спорткомплексе имени Давида Астори отдельно от команды.

Об этом сообщает FirenzeViola.it.

Отмечается, что россиянин ждёт решения клуба по его контракту.

27 июля стало известно, что форвард не примет участия в сборах клуба. Российский нападающий отсутствует в списке 29 вызванных игроков. Команда из Флоренции проведёт сборы в Австрии и Испании.

Кокорин выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее итальянский журналист Стефано Чекки высказался о Кокорине.