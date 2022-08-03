Итальянский журналист — о Кокорине в «Фиорентине»: это что-то вроде попадания в страну чудес

Итальянский журналист Стефано Чекки высказался о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине.

«Какой бы вариант ни случился, он будет для Кокорина успешным. Выбор приехать во Флоренцию для Кокорина стал оглушительным успехом. Это что-то вроде попадания в страну чудес, где можно отмечать свой день рождения ежедневно и не беспокоиться об игре на футбольном поле», — приводит слова Чекки La Nazione.

Он также заявил, что истории, подобные случившейся с Кокориным, показывают не только то, что деньги тратятся впустую, но и то, что, если талант не подкреплён дисциплиной, есть риск его потерять. По его словам, у Кокорина было слишком много плохих историй, которые могли засорить ему голову и подорвать мастерство.

27 июля стало известно, что форвард не примет участия в сборах клуба. Российский нападающий отсутствует в списке 29 вызванных игроков. Команда из Флоренции проведёт сборы в Австрии и Испании.

Кокорин выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший главный тренер петербургского «Зенита» Дик Адвокат поделился мнением о Кокорине.