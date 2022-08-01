Адвокат заявил, что Кокорин не показал и половины своего таланта

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Дик Адвокат поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

«Кокорин — талант поколения. Он один из лучших российских футболистов в истории. Такие игроки, как он, умеют делать на поле практически всё. К сожалению, он не показал футбольному миру и 50% своего таланта. Жаль, что его карьера сложилась не самым лучшим образом», — приводит слова Адвоката Sport24.

27 июля стало известно, что форвард не примет участия в сборах клуба. Российский нападающий отсутствует в списке 29 вызванных игроков. Команда из Флоренции проведёт сборы в Австрии и Испании.

Кокорин выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, как Кокорин может возродить карьеру.