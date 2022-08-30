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Губерниев: Кокорину будет сложно в трёх высших дивизионах Кипра, в четвёртом может раскрыться

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный переход нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в один из кипрских клубов.
Губерниев: Кокорину будет сложно в трёх высших дивизионах Кипра, в четвёртом может раскрыться
  • РИА Новости

«Стоит ли Кокорину уезжать на Кипр? Смотря какой дивизион! Ему будет сложно в трёх высших дивизионах. А в четвёртом он может раскрыться. Но если говорить серьёзно, то футболист должен выступать», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По его словам, Кокорин должен проявлять себя в Европе. Он также подчеркнул, что футболисту нужно постараться заиграть в чемпионате Кипра.

СМИ сообщали, что трансфер Кокорина в кипрский «Арис» не состоится.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийской команды в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Губерниев назвал наивными спортсменов, которые ждут скорое возвращение России на международную арену.

 

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