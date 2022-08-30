Губерниев назвал наивными спортсменов, которые ждут скорое возвращение России на международную арену

Известный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российским лыжникам и биатлонистам, призвав их готовиться к внутренним соревнованиям.

«С интересом наблюдаю, как некоторые наши знаменитые лыжники и биатлонисты верят в своё участие на ЧМ грядущей зимой! Российские спортсмены замечательные, но наивные! Готовьтесь к Кубкам страны!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Он также заявил, что отечественные спортсмены появятся на международной арене очень нескоро.

В марте 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Кроме того, организация объявила о решении приостановить членство Союза биатлонистов России.

Ранее чемпионка Европы по биатлону Виктория Сливко рассказала о мотивации после отстранения российских спортсменов.