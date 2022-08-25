Сливко рассказала, хватит ли у неё мотивации без международных стартов
- РИА Новости
«За других я не могу отвечать, я про себя скажу так: у меня мотивации более чем достаточно. Я уже проводила сезоны в России, а ведь сейчас уровень конкуренции будет значительно выше», — цитирует Сливко «Чемпионат».
В марте 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Кроме того, организация объявила о решении приостановить членство Союза биатлонистов России.
Ранее Виктория Сливко заявила, что не хочет возвращаться в основной состав сборной России.