Сливко заявила, что не хочет возвращаться в основной состав сборной России

Чемпионка Европы по биатлону Виктория Сливко рассказала, что не имеет желания возвращаться в сборную России.

«Я тренируюсь в комфортных условиях, несмотря на отсутствие напарника. Мне не хотелось бы возвращаться в основной состав и вновь работать в группе», — цитирует Сливко «Чемпионат».

Напомним, в прошлом году биатлонистка начинала сезон с Кубка России по биатлону, потому что её не включили в состав команды на международные соревнования. Тогда Сливко заявила, что её «кинули».

В марте 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Кроме того, организация объявила о решении приостановить членство Союза биатлонистов России.

Ранее сообщалось, что Логинов, Серохвостов и Куклина пропустят сочинский этап Кубка Содружества.