Логинов, Серохвостов и Куклина пропустят сочинский этап Кубка Содружества

Российские биатлонисты Александр Логинов, Даниил Серохвостов и Лариса Куклина не примут участие в сочинском этапе Кубка Содружества.

Спортсмены пропустят первый этап из-за болезни. Биатлонисты недавно переболели коронавирусом и не успели подготовиться к соревнованиям. Лариса Куклина не приехала в расположение сборной.

В марте 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Кроме того, организация объявила о решении приостановить членство Союза биатлонистов России.

Этап Кубка Содружества пройдёт в Сочи с 23 по 29 августа.

Ранее Дмитрий Васильев рассказал, что не только в России спортсмены являются военнослужащими.