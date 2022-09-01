Шедевр Ахметова, дубль Александрова и поражение «Динамо» в Ростове-на-Дону: чем запомнились матчи Кубка России

Первый гол Адольфо Гайча за полтора года помог ЦСКА взять верх над «Торпедо», а шедевральный проход Ильзата Ахметова принёс «Краснодару» победу над «Химками». «Ростов» нанёс «Динамо» первое поражение в сезоне, а «Локомотив» второй раз подряд не сумел одолеть «Пари НН», на сей раз уступив на выезде. Героями встреч стали оформившие по дублю Егор Голенков и Никита Александров. «Сочи» в отсутствие Кристиана Нобоа уступил на выезде «Уралу», а «Ахмат» дома уверенно одолел «Оренбург». Чем запомнились матчи первого тура группового этапа Кубка России — в материале RT.

Мощный резерв ЦСКА

Практически все топ-клубы в преддверие восьмого тура РПЛ предпочли поберечь лидеров в матчах Кубка России. Не стал исключением и ЦСКА. Владимир Федотов оставил в запасе Игоря Акинфеева, Хесуса Медину, Фёдора Чалова, Хорхе Карраскаля и других.

Однако заменившие их футболисты проявили себя наилучшим образом. В первую очередь это касается Адольфо Гайча, который неплохо провёл концовку встречи с «Ростовом» и едва не принёс команде победу. После этого тренер выпустил аргентинца с первых минут, и тот отплатил за доверие, поучаствовав в обоих голах.

На 14-й минуте Александр Довбня неудачно отразил его удар прямо на 19-летнего Никиту Ермакова, которому не составило труда с близкого расстояния отправить снаряд в цель. Для полузащитника данный мяч стал дебютным во взрослом футболе.

А после перерыва форвард отличился уже самостоятельно, убежав от защитников и воспользовавшись отличной передачей Матвея Лукина со своей половины. Наконец, поразив чужие ворота, Гайч не скрывал счастья, ведь он не забивал ни в одном турнире с марта 2021-го. А в составе ЦСКА он вовсе не отличался почти два года.

Также в составе армейцев следует выделить юного вратаря Владислава Торопа. Сменщик Акинфеева совершил семь сейвов и в третий раз в карьере провёл «сухой» матч.

Роковое удаление «Химок»

С аналогичным счётом завершилось и противостояние «Химок» и «Краснодара». Впрочем, подмосковному коллективу всю игру сломало удаление в середине первого тайма. Захар Волков сбил с ног убегавшего к чужим воротам соперника, и судья Антон Фролов, посмотрев повтор, показал нарушителю прямую красную карточку за фол последней надежды.

Гости моментально воспользовались полученным преимуществом. Розыгрыш стандарта завершился первым голом за команду в исполнении 21-летнего воспитанника клубной академии Вячеслава Литвинова.

А незадолго до перерыва потрясающий мяч забил новичок Ильзат Ахметов. В штрафной хавбек «на носовом платке» на дриблинге ушёл от троих оппонентов и аккуратно забросил снаряд в дальнюю девятку мимо Виталия Гудиева.

Химчанам же так и не удалось огорчить Станислава Агкацева. Пока остаётся констатировать, что отставка Сергея Юрана себя не оправдала. Под руководством Николая Писарева красно-чёрные потерпели четыре поражения подряд с общим счётом 2:12. По информации СМИ, в ближайшее время он рискует покинуть пост. Его место же якобы займёт Спартак Гогниев. Вечером информацию подтвердил член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

Удивительное невезение «Сочи»

Однако хватало в первом туре и неожиданных результатов. Например, «Сочи», располагающийся на пятом месте в таблице РПЛ, на выезде сенсационно уступил аутсайдеру «Уралу», набравшему только одно очко.

Южане считались явными фаворитами встречи, но провалили её. Екатеринбуржцы же под проливным дождём воспользовались своими моментами. Уже на восьмой минуте Александр Юшин реализовал выход один на один после изумительного заброса партнёра со своей половины поля. Причём в этом эпизоде на газоне лежал травмированный защитник гостей, но судья фол не зафиксировал.

А по истечении часа встречи сопернику невольно помог Игорь Юрганов, срезавший мяч в собственные ворота в попытке прервать прострел оппонента. Правда, незадолго до этого арбитр отменил гол Рамазана Гаджимурадова из-за положения вне игры.

В свою очередь подопечные Вадима Гаранина чужим воротам практически не угрожали. Они владели мячом 44% времени и нанесли всего четыре удара в створ, не создав проблем Никите Алексееву. «Урал» же не только вышел в лидеры группы D наряду с ЦСКА, но и одержал первую победу с мая.

Неожиданный герой «Пари НН»

А вот победа «Пари НН» над «Локомотивом» в какой-то степени удивила меньше. Нижегородцы ещё в прошлом сезоне зарекомендовали себя как «гроза авторитетов», и смена главного тренера не сказалась на их характере.

На старте нынешнего розыгрыша национального первенства коллектив Михаила Галактионова успел отобрать очки у «Динамо» и ЦСКА. А начал он его выездной ничьей как раз с железнодорожниками.

Москвичи горели желанием взять реванш и заодно продлить собственную победную серию. Однако удача в этот вечер им не сопутствовала. Если хозяева выжали максимум из имевшихся шансов, то гости испытывали серьёзные проблемы с реализацией. Один Иван Игнатьев упустил пару стопроцентных моментов.

Нижегордцы же блестяще воспользовались стандартами. А главным героем в их составе неожиданно стал молодой центральный защитник Виктор Александров. До того на взрослом уровне он не забивал ни разу, но в матче с «Локо» оформил дубль. В первом случае он добил мяч в сетку с близкого расстояния, а во втором переиграл на «втором этаже» Станислава Магкеева.

В довершение всех бед красно-зелёные ещё в первом тайме остались без получившего повреждение Маринато Гилерме. Вместо него на поле вышел Андрей Савин. Смазанным оказался и дебют албанца Марио Митая в центре обороны.

Неудобный соперник «Динамо»

А в центральном матче игрового дня сошлись «Ростов» и «Динамо». Впрочем, их противостояние получилось не до конца полноценным, поскольку оба тренера решили поберечь лидеров и бросили в бой большое количество резервистов.

Сильнее это ударило по москвичам, ведь на поле с первых минут вышло много необстрелянной молодёжи: Александр Кутицкий, Денис Осокин, Георгий Сулаквелидзе, Ярослав Гладышев. А 19-летний Арсен Захарян вовсе получил капитанскую повязку.

В итоге заметно обновлённый состав бело-голубых ничего не сумел противопоставить более опытным подопечным Валерия Карпина. В первую очередь это касалось игры в обороне. Эксперементальная связка центральных защитников Кутицкий — Роберто Фернандес регулярно допускала ошибки.

Помарки совершал и юный Осокин. Именно его нарушение правил в штрафной привело к назначению пенальти. Егор Голенков уверенно реализовал одиннадцатиметровый. А незадолго до перерыва хозяева вновь преобразовали в гол стандартное положение. После подачи с фланга всё тот же Голенков во второй раз огорчил Игоря Лещука.

Уже по ходу второй половины встречи Славиша Йоканович выпустил Сабу Сазонова, Даниила Фомина, Константина Тюкавина и Луку Гагнидзе, но переломить ход противостояния это не помогло. Южане уверенно действовали в обороне, а в нескольких ситуациях партнёров выручил Никита Медведев.

Таким образом «Ростов» в очередной раз проявил себя как крайне неудобный соперник для «Динамо», особенно в родных стенах. В семи последних матчах в Ростове-на-Дону бело-голубые потерпели пять поражений при одной ничьей и таком же количестве поражений.

Удачный старт «Ахмата»

Делит же лидерство с «Ростовом» в группе С «Ахмат», который неожиданно уверенно обыграл дома «Оренбург». Казалось, подопечным Марцела Лички по силам отобрать очки у грозненцев, но они провели крайне неудачный матч.

Фактически все вопросы об исходе противостояния оказались сняты уже в середине первого тайма, когда хозяева один за другим забили два мяча. Сначала чужие ворота поразил Кирилл Фольмер, а затем — местный воспитанник Лечи Садулаев. Примечательно, что ему удалось отличиться с передачи старожила и капитана команды Ризвана Уциева. А сразу после перерыва счёт до крупного довёл Владимир Ильин.

Для «Оренбурга» же единственным поводом для радости оказался гол престижа в исполнении Владимира Сычевого. Джокер гостей появился на поле только на 74-й минуте, но снова успел забить. В целом нападающий, ещё несколько лет назад выступавший в чемпионате Крыма, проводит хороший сезон, ведь в его активе значатся пять голов в шести матчах в РПЛ и Кубке страны.