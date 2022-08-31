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Арбитр Сельдяков — об оскорблениях со стороны игрока «Твери»: судьи не всё должны слышать

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Арбитр Владимир Сельдяков прокомментировал оскорбления хавбека «Твери» Камиля Закирова в его адрес после матча 1/128 финала Кубка России со столичным «Амкалом».
Арбитр Сельдяков — об оскорблениях со стороны игрока «Твери»: судьи не всё должны слышать
  • РИА Новости

«Бывают оскорбления, которые мы, как профессионалы, не должны пропускать. Но здесь всё было, скорее, неакцентированно. Арбитры не всё должны слышать. Если всё слышать, можно с ума сойти. Могут проскакивать определённые слова. Но конкретно в том случае нецензурной брани в адрес судей не было», — приводит слова Сельдякова «РБ Спорт».

Он также заявил, что всё, что произошло, — это эмоции молодых футболистов. По словам судьи, он не видит ничего криминального в этом инциденте.

Закиров после матча сказал судье: «У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц». Когда блогер, снимавший эту сцену, спросил у футболиста, что случилось, то игрок «Твери» крикнул: «Убери!» — и выбил телефон у него из рук.

ФК «Тверь» потерпел поражение от «Амкала» со счётом 0:1. На матче работал главный арбитр Владимир Сельдяков. Следующим соперником московской команды станет «Звезда» из Санкт-Петербурга.

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц отреагировал на грубое высказывание Закирова после матча 1/128 финала Кубка России с «Амкалом».

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