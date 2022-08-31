Арбитр Сельдяков — об оскорблениях со стороны игрока «Твери»: судьи не всё должны слышать

Арбитр Владимир Сельдяков прокомментировал оскорбления хавбека «Твери» Камиля Закирова в его адрес после матча 1/128 финала Кубка России со столичным «Амкалом».

«Бывают оскорбления, которые мы, как профессионалы, не должны пропускать. Но здесь всё было, скорее, неакцентированно. Арбитры не всё должны слышать. Если всё слышать, можно с ума сойти. Могут проскакивать определённые слова. Но конкретно в том случае нецензурной брани в адрес судей не было», — приводит слова Сельдякова «РБ Спорт».

Он также заявил, что всё, что произошло, — это эмоции молодых футболистов. По словам судьи, он не видит ничего криминального в этом инциденте.

Закиров после матча сказал судье: «У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц». Когда блогер, снимавший эту сцену, спросил у футболиста, что случилось, то игрок «Твери» крикнул: «Убери!» — и выбил телефон у него из рук.

ФК «Тверь» потерпел поражение от «Амкала» со счётом 0:1. На матче работал главный арбитр Владимир Сельдяков. Следующим соперником московской команды станет «Звезда» из Санкт-Петербурга.

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц отреагировал на грубое высказывание Закирова после матча 1/128 финала Кубка России с «Амкалом».