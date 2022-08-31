Арбитр Сельдяков — об оскорблениях со стороны игрока «Твери»: судьи не всё должны слышать
- РИА Новости
«Бывают оскорбления, которые мы, как профессионалы, не должны пропускать. Но здесь всё было, скорее, неакцентированно. Арбитры не всё должны слышать. Если всё слышать, можно с ума сойти. Могут проскакивать определённые слова. Но конкретно в том случае нецензурной брани в адрес судей не было», — приводит слова Сельдякова «РБ Спорт».
Он также заявил, что всё, что произошло, — это эмоции молодых футболистов. По словам судьи, он не видит ничего криминального в этом инциденте.
Закиров после матча сказал судье: «У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц». Когда блогер, снимавший эту сцену, спросил у футболиста, что случилось, то игрок «Твери» крикнул: «Убери!» — и выбил телефон у него из рук.
ФК «Тверь» потерпел поражение от «Амкала» со счётом 0:1. На матче работал главный арбитр Владимир Сельдяков. Следующим соперником московской команды станет «Звезда» из Санкт-Петербурга.
Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц отреагировал на грубое высказывание Закирова после матча 1/128 финала Кубка России с «Амкалом».