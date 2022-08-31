КДК может рассмотреть оскорбительное высказывание хавбека «Твери» в адрес судьи

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц отреагировал на грубое высказывание полузащитника «Твери» Камиля Закирова после матча 1/128 финала Кубка России со столичным «Амкалом».

«Все, что происходит до, во время и после матча, относится к юрисдикции КДК РФС. Как только мы получим рапорт делегата, изучим видеоматериалы в СМИ, сразу будет понимание, выносится ли этот вопрос на заседание КДК», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Он напомнил, что похожий инцидент был после матча в Воронеже, когда журналисты сняли реакцию игрока «Факела» Сергея Божина.

Закиров после матча сказал судье: «У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц». Когда блогер, снимавший эту сцену, спросил у футболиста, что случилось, то игрок «Твери» крикнул: «Убери!» — и выбил телефон у него из рук.

ФК «Тверь» потерпел поражение от «Амкала» со счётом 0:1. На матче работал главный арбитр Владимир Сельдяков. Следующим соперником московской команды станет «Звезда» из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что «Текстильщик» в серии пенальти обыграл 2DROTS в матче 1/128 Кубка России.