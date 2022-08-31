КДК может рассмотреть оскорбительное высказывание хавбека «Твери» в адрес судьи
- РИА Новости
«Все, что происходит до, во время и после матча, относится к юрисдикции КДК РФС. Как только мы получим рапорт делегата, изучим видеоматериалы в СМИ, сразу будет понимание, выносится ли этот вопрос на заседание КДК», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».
Он напомнил, что похожий инцидент был после матча в Воронеже, когда журналисты сняли реакцию игрока «Факела» Сергея Божина.
Закиров после матча сказал судье: «У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц». Когда блогер, снимавший эту сцену, спросил у футболиста, что случилось, то игрок «Твери» крикнул: «Убери!» — и выбил телефон у него из рук.
ФК «Тверь» потерпел поражение от «Амкала» со счётом 0:1. На матче работал главный арбитр Владимир Сельдяков. Следующим соперником московской команды станет «Звезда» из Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что «Текстильщик» в серии пенальти обыграл 2DROTS в матче 1/128 Кубка России.