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«Текстильщик» в серии пенальти обыграл 2DROTS в матче 1/128 Кубка России

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«Текстильщик» одержал победу над медийным футбольным клубом 2DROTS в матче 1/128 финала Кубка России в послематчевой серии пенальти.
«Текстильщик» в серии пенальти обыграл 2DROTS в матче 1/128 Кубка России
  • Gettyimages.ru

Игра прошла на стадионе «Текстильщик» и завершилась победой хозяев 1:1 (5:3 по пенальти). 

На 26-й минуте счёт в матче открыл защитник 2DROTS Илья Сальников. Сравнял счёт форвард «Текстильщика» Илья Карпук (57-я).

В следующем раунде «Текстильщик» сыграет с победителем матча между «Спартаком» из Костромы и «Динамо» из Вологды.

31 августа медийный клуб «Амкал» встретиться с «Тверью». Начало — в 13:00 мск.

Ранее бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал выход блогерских команд «Амкал» и 2DROTS во второй раунд «пути регионов» Кубка России по футболу сезона-2022/23.

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