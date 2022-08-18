Алдонин не считает «Амкал» и 2DROTS непрофессиональными клубами

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал выход блогерских команд «Амкал» и 2DROTS во второй раунд «Пути регионов» Кубка России по футболу сезона-2022/23.

«Могу провести аналогию с клубами АПЛ, которые могут вылететь от команды из пятого или четвёртого дивизиона. В этой ситуации я бы не стал говорить, что непрофессиональный клуб обыграл профессиональный», — цитирует Алдонина Metaratings.

По его мнению, участие клубов из Медийной футбольной лиги популяризирует футбол в России.

«Я думаю, что это социальное явление — медийная лига, привлекающая очень большую аудиторию», — добавил он.

«Амкал» по пенальти переиграл «Зоркий» в матче 1/256 финала плей-офф Кубка России. Московская команда в следующем матче сыграет с клубом второй лиги «Тверь». 2DROTS с разгромным счётом обыграл столичное «Чертаново» (3:0). Следующий соперник — ивановский «Текстильщик».

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на победы медийных команд «Амкал» и 2DROTS в рамках 1/256 финала Кубка России.