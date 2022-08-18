военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Алдонин не считает «Амкал» и 2DROTS непрофессиональными клубами

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал выход блогерских команд «Амкал» и 2DROTS во второй раунд «Пути регионов» Кубка России по футболу сезона-2022/23.
Алдонин не считает «Амкал» и 2DROTS непрофессиональными клубами
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Могу провести аналогию с клубами АПЛ, которые могут вылететь от команды из пятого или четвёртого дивизиона. В этой ситуации я бы не стал говорить, что непрофессиональный клуб обыграл профессиональный», — цитирует Алдонина Metaratings.

По его мнению, участие клубов из Медийной футбольной лиги популяризирует футбол в России.

«Я думаю, что это социальное явление — медийная лига, привлекающая очень большую аудиторию», — добавил он.

«Амкал» по пенальти переиграл «Зоркий» в матче 1/256 финала плей-офф Кубка России. Московская команда в следующем матче сыграет с клубом второй лиги «Тверь». 2DROTS с разгромным счётом обыграл столичное «Чертаново» (3:0). Следующий соперник — ивановский «Текстильщик».

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на победы медийных команд «Амкал» и 2DROTS в рамках 1/256 финала Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить