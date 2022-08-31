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Гол Гайча помог ЦСКА обыграть «Торпедо» в матче Кубка России по футболу

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Московский ЦСКА в гостях переиграл «Торпедо» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.
Гол Гайча помог ЦСКА обыграть «Торпедо» в матче Кубка России по футболу
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Владимира Федотова.

В составе ЦСКА мяч забил Никита Ермаков (на 14-й минуте). Адольф Гайч удвоил преимущество на 68-й минуте.

«Торпедо» в матче следующего тура КР, который состоится 14 сентября, в гостях сыграет с «Сочи». Также 14 сентября «ЦСКА» дома сыграет с «Уралом».

Ранее «Урал» обыграл с сухим счётом «Сочи» в матче Кубка России по футболу.

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