«Урал» обыграл с сухим счётом «Сочи» в матче Кубка России по футболу

Екатеринбургский «Урал» на своём поле переиграл «Сочи» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Виктора Гончаренко.

В составе «Урала» мяч забил Александр Юшин (на восьмой минуте). Автогол на свой счёт записал защитник «Сочи» Игорь Юрганов.

«Сочи» в матче следующего тура, который состоится 14 сентября, примет на своём поле столичное «Торпедо». Также 14 сентября «Урал» в гостях сыграет с московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Текстильщик» в серии пенальти обыграл 2DROTS в матче 1/128 Кубка России.