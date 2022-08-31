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«Урал» обыграл с сухим счётом «Сочи» в матче Кубка России по футболу

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Екатеринбургский «Урал» на своём поле переиграл «Сочи» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.
«Урал» обыграл с сухим счётом «Сочи» в матче Кубка России по футболу
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Виктора Гончаренко.

В составе «Урала» мяч забил Александр Юшин (на восьмой минуте). Автогол на свой счёт записал защитник «Сочи» Игорь Юрганов.

«Сочи» в матче следующего тура, который состоится 14 сентября, примет на своём поле столичное «Торпедо». Также 14 сентября «Урал» в гостях сыграет с московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Текстильщик» в серии пенальти обыграл 2DROTS в матче 1/128 Кубка России.

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