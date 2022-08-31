Дубль Александрова принёс «Пари НН» победу над «Локомотивом» в матче КР по футболу
- РИА Новости
Игра, которая прошла на стадионе «Нижний Новгород», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Михаила Галактионова.
В составе «Пари НН» дубль оформил Виктор Александров (11-я, 62-я минуты).
«Пари НН» в матче следующего тура, который состоится 14 сентября, примет на своём поле «Химки». Также 14 сентября «Локомотив» сыграет домашний матч с «Краснодаром».
Ранее гол нападающего армейцев Адольфо Гайча помог ЦСКА обыграть «Торпедо» в матче Кубка России по футболу.