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Дубль Александрова принёс «Пари НН» победу над «Локомотивом» в матче КР по футболу

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«Пари Нижний Новгород» в домашнем матче обыграл столичный «Локомотив» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.
Дубль Александрова принёс «Пари НН» победу над «Локомотивом» в матче КР по футболу
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на стадионе «Нижний Новгород», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Михаила Галактионова.

В составе «Пари НН» дубль оформил Виктор Александров (11-я, 62-я минуты).

«Пари НН» в матче следующего тура, который состоится 14 сентября, примет на своём поле «Химки». Также 14 сентября «Локомотив» сыграет домашний матч с «Краснодаром».

Ранее гол нападающего армейцев Адольфо Гайча помог ЦСКА обыграть «Торпедо» в матче Кубка России по футболу.

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