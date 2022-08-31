Защитник ЦСКА Зделар оценил формат Кубка России по футболу
- Gettyimages.ru
«Я рад, что начал игру с первых минут. Я также рад, что мы выиграли, мы провели хороший матч. Мы держали мяч, могли забить больше мячей. Но я думаю, что в первой игре на Кубок важно победить», — цитирует Зделара ТАСС.
Он также подчеркнул, что новый формат Кубка России является хорошим для российского футбола из-за большого количества матчей.
В матче первого тура группового этапа Кубка России ЦСКА переиграл «Торпедо» со счётом 2:0. Мячи забил Никита Ермаков (на 14-й минуте) и Адольф Гайч (68-я).
Ранее в ЦСКА заявили, что ощущают нехватку болельщиков на трибунах.