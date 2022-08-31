Защитник ЦСКА Зделар оценил формат Кубка России по футболу

Сербский защитник ЦСКА Саша Зделар высказал мнение, что большое количество матчей является хорошим моментом для российского футбола.

«Я рад, что начал игру с первых минут. Я также рад, что мы выиграли, мы провели хороший матч. Мы держали мяч, могли забить больше мячей. Но я думаю, что в первой игре на Кубок важно победить», — цитирует Зделара ТАСС.

Он также подчеркнул, что новый формат Кубка России является хорошим для российского футбола из-за большого количества матчей.

В матче первого тура группового этапа Кубка России ЦСКА переиграл «Торпедо» со счётом 2:0. Мячи забил Никита Ермаков (на 14-й минуте) и Адольф Гайч (68-я).

Ранее в ЦСКА заявили, что ощущают нехватку болельщиков на трибунах.