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В ЦСКА заявили, что ощущают нехватку болельщиков на трибунах

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о бойкоте матчей Кубка России со стороны болельщиков армейской команды.
В ЦСКА заявили, что ощущают нехватку болельщиков на трибунах
  • РИА Новости

«Мне бы хотелось, чтобы был найден компромиссный вариант. Без болельщиков футбол совсем другой. Много раз говорил, что физиологически ощущаем нехватку — на домашних матчах в первую очередь», — сказал Бабаев в послематчевом интервью.

Он также заявил, что необходимо искать различные варианты для возвращения болельщиков на трибуны.

30 августа объединение болельщиков ЦСКА «Люди в чёрном» сообщили о бойкоте матчей розыгрыша Кубка России по футболу сезона-2022/23 из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

В матче первого тура группового этапа Кубка России ЦСКА переиграл «Торпедо» со счётом 2:0.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев высказался о низкой посещаемости матчей из-за введения Fan ID.

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