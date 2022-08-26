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Алаев: посещаемость с Fan ID пугающая, что-то надо менять

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о низкой посещаемости матчей из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).
Алаев: посещаемость с Fan ID пугающая, что-то надо менять
  • РИА Новости

«Технология настраивается, люди получают Fan ID. При этом да — посещаемость пугающая. Тем более летом, когда закрываются кинотеатры и такой зрелищный футбол с кучей голов. Люди не идут на стадион — вот главная проблема. Задача лиги и лично моя — вернуть болельщиков», — цитирует Алаева «Чемпионат».

Он также отметил, что получил приглашение в Думу на круглый стол по обсуждению вопроса о Fan ID. По его словам, сначала стоит выслушать болельщиков всех клубов.

«Нужно работать. Я не говорю об отмене закона, но что-то надо менять», — добавил Алаев.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее фанатское объединение московского «Спартака» «Фратрия» сообщило о бойкоте матчей Кубка России по футболу из-за Fan ID.

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