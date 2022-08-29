Замены Абаскаля в перерыве, три пенальти Нобоа и пас Худякова на Игнатьева: чем запомнился 7-й тур РПЛ

«Зенит» и «Спартак» не сумели поразить ворота «Урала» и «Факела» до перерыва, но во втором тайме забили соперникам по четыре мяча. «Химки» потерпели третье поражение подряд после отставки Сергея Юрана, а «Пари Нижний Новгород» вновь совершил камбэк в домашнем противостоянии с московским грандом. Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев оформил хет-трик за 11 минут в матче с «Оренбургом», а вратарь Даниил Худяков отметился результативной передачей. Чем запомнился седьмой тур РПЛ — в материале RT.

Неудачная отставка Юрана

Отставка Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок» стала одной из главных загадок текущего сезона РПЛ. Клуб под его руководством избежал понижения в классе в прошлом розыгрыше национального первенства и удачно начал этот. В четырёх стартовых турах команда набрала семь очков и совсем немного отставала от первой тройки. Однако тренер был уволен по неясным причинам.

Замена наставника подмосковному коллективу счастья не принесла. Напротив, во главе с Николаем Писаревым он потерпел три поражения подряд с общим счётом 2:10. На этом отрезке красно-чёрные показали худший результат в лиге наряду с аутсайдером «Торпедо». Причём если во встречах с «Ахматом» и «Локомотивом» Денис Глушаков с партнёрами хотя бы создавали моменты, то выездное противостояние с «Сочи» получилось провальным во всех отношениях.

Гости нанесли всего два удара и ни одного — в створ, а размочили счёт только благодаря нелепому автоголу Артёма Мещанинова. Не лучшим образом дела обстояли и в обороне. Южане раз за разом проникали в чужую штрафную, создавая опасные моменты. Защитникам «Химок» регулярно приходилось нарушать правила, что вылилось в назначение аж трёх пенальти. Это лишь пятый подобный случай в чемпионате России за последние десять лет.

Лидеру южан Кристиану Нобоа представился шанс оформить хет-трик и выйти в единоличные лидеры гонки бомбардиров. Однако если два первых удара с «точки» он реализовал без шансов для Ильи Лантратова, то третий пришёлся в перекладину. В целом же «Сочи» вышел в лидеры по количеству пробитых в нынешнем сезоне одиннадцатиметровых — в семи турах они сделали это уже шесть раз (пять из них реализовал Нобоа).

Удивительный характер «Пари НН»

Если «Химки» в последних турах огорчают собственных болельщиков безволием, то «Пари Нижний Новгород», напротив, проявляет характер и постепенно заслуживает звание грозы авторитетов. В текущем сезоне подопечные Михаила Галактионова отобрали очки уже у трёх столичных грандов: «Локомотива», ЦСКА и «Динамо».

Причём в двух последних случаях им удалось совершить эффектные камбэки в родных стенах. В обеих встречах хозяева пропускали в первом тайме по два безответных мяча, но после перерыва переламывали ход неудачно складывающихся матчей и заслуженно уходили от поражений.

В игре с бело-голубыми у хозяев, казалось, не было шансов, но им помог спастись центральный защитник соперников Роберто Фернандес. Сначала он «привёз» пенальти, а спустя несколько минут получил вторую жёлтую карточку. Николай Калинский и Дмитрий Стоцкий восстановили статус-кво на табло, а в концовке вполне могли принести своей команде победу. Первый со штрафного пробил в крестовину, а с ударом второго в упор справился Антон Шунин.

Также нельзя забывать результативный матч с «Ростовом», в котором «Пари НН» дважды уступал с разницей в два мяча, но едва не ушёл от поражения — 3:4. Появился у Галактионова и свой джокер. Им стал выкупленный у «Локомотива» Тимур Сулейманов. В нынешнем розыгрыше РПЛ он трижды отличился после выхода на замену (дубль в матче с ЦСКА и гол «Ростову») и лидирует по данному показателю наряду с Александром Долговым, Иваном Сергеевым и Владимиром Сычевым.

Своевременные рокировки Абаскаля

В очередной раз великолепно воспользовался глубиной скамейки и Гильермо Абаскаль. Первый тайм матча с «Факелом» получился для «Спартака» не слишком удачным. Москвичи, хотя и владели инициативой, редко проникали в чужую штрафную и проигрывали много единоборств. Их действиям явно не хватало агрессии. Всё это привело к пропущенному от Аслана Дашаева мячу после атаки вторым темпом.

Однако грамотные рокировки штаба помогли красно-белым вернуться в игру. С поля ушли инертные Михаил Игнатов и Наиль Умяров. В первую очередь это касалось последнего, который не обеспечивал должного давления в центре и не совершил ни одного оборонительного действия (отборы, перехваты, выносы). Вместо него вышел центральный защитник Никита Чернов. В опорную же зону из обороны поднялся универсальный Руслан Литвинов. А Антон Зиньковский заменил Игнатова по позиции.

Это моментально принесло свои плоды. «Спартак» заиграл ярче и агрессивнее, включил фирменный высокий прессинг и стал опережать соперников в зоне подбора. Именно медлительность в центральной зоне стоила воронежцам двух пропущенных мячей с разницей в шесть минут, хотя в обоих случаях сыграло роль и исполнительское мастерство Романа Зобнина и Даниила Денисова, отправивших мячи в нижние углы ворот, несмотря на скопление игроков в штрафной.

В концовке же снова своё веское слово сказал Квинси Промес. Сначала нападающий москвичей в одиночку разобрался с двумя защитниками и снял все вопросы о победителе, а затем отдал великолепную передачу на пустые ворота Мацею Рыбусу, благодаря чему первым в сезоне из игроков РПЛ добрался до двузначной отметки по системе «гол + пас».

Неожиданный герой «Локомотива»

«Локомотив» после провального старта сезона постепенно приходит в себя. В последних двух играх национального первенства железнодорожники одержали разгромные победы над «Химками» и «Оренбургом» с общим счётом 8:1.

Исход противостояния с новичком элитного дивизиона был предрешён ещё в дебюте встречи. Главным же её героем неожиданно стал Иван Игнатьев. Подписав с москвичами контракт на правах свободного агента, на новом месте Игнатьев поначалу не впечатлял. В матчах с «Краснодаром» и «Химками» он нанёс всего по одному удару, хотя выходил в старте.

Но во встрече с «Оренбургом» Ивана наконец прорвало. Форвард по-хорошему шокировал болельщиков, отличившись трижды за 11 минут. Удивительно, но это не самый быстрый хет-трик в истории чемпионатов России. Рекорд на протяжении уже 12 лет удерживает экс-спартаковец Веллитон (шесть минут). Игнатьев же расположился в этом списке на седьмом месте.

При этом одним из ассистентов форварда оказался Даниил Худяков. Он стал автором второй результативной передачи среди вратарей в нынешнем розыгрыше РПЛ после Игоря Акинфеева и первой в «Локо» с 2011-го, когда аналогичным достижением отметился Маринато Гилерме.

Низкая результативность форвардов «Зенита»

Если «Локомотив» в отчётном туре быстро снял все вопросы об исходе матча, то «Зенит», как и «Спартак», испытал сложности в противостоянии с аутсайдером. И в Воронеже, и в Екатеринбурге фаворит в первом тайме не сумел пробить уступающего в классе соперника.

Однако в случае с петербуржцами следует вести речь о тенденции. В текущем розыгрыше РПЛ они до перерыва огорчали лишь «Химки», «Крылья Советов» и ЦСКА. А вот «Локомотив», «Ахмат» и даже «Торпедо» с «Уралом» сохраняли свои ворота в неприкосновенности. Всего же в первых половинах встреч действующий чемпион страны пока забил всего пять мячей, три из которых — самарцам. В дальнейшем подопечные Сергея Семака, как правило, дожимали оппонентов на классе.

Одна из причин происходящего — низкая результативность форвардов. После ухода Сердара Азмуна, Артёма Дзюбы и Юри Алберто сине-бело-голубые испытывают проблемы с линией атаки. Ярко дебютировавший в «Зените» весной Иван Сергеев довольствуется ролью джокера и отличается, исключительно выходя на замену. Попадая же в основу, он выглядит не столь убедительно. В Екатеринбурге он записал себе в актив всего два неточных удара.

Тренерский штаб чаще выпускает с первых минут новичка Матео Кассьерру, однако тот пока не открыл счёт мячам в РПЛ в составе петербуржцев. Да и показатель ожидаемых голов (xG) оставляет желать лучшего — 1,29. Впрочем, по мнению Семака, главным является то, что оба нападающих имеют моменты, а реализация рано или поздно к ним придёт. В отчётной игре оба форварда записали себе в актив по передаче, а отличились бразильцы Родригао и Малком (дважды), а также Андрей Мостовой.