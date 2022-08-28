Хет-трик Игнатьева помог «Локомотиву» разгромить «Оренбург»

Московский «Локомотив» нанёс разгромное поражение на своём поле «Оренбургу» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «РЖД Арена», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Йозефа Циннбауэра.

В составе железнодорожников хет-трик оформил за 20 минут Иван Игнатьев (восьмая, 11-я, 19-я минуты). Третий мяч 23-летний нападающий забил после передачи голкипера Даниила Худякова. Таким образом, 19-летний вратарь оформил первый в карьере результативный пас. Также отличились Гирано Керк (53-я) и Антон Миранчук (90-я, пенальти).

В составе «Оренбурга» мяч забил Владимир Сычевой (13-я).

«Локомотив» (девять очков) поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» (шесть) опустился на 12-ю строчку.

Ранее сообщалось, что Игнатьев забил шесть мячей в РПЛ: три в 36 матчах и три в игре с «Оренбургом».