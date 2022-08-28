Игнатьев забил шесть мячей в РПЛ: три в 36 матчах и три в игре с «Оренбургом»
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Форвард железнодорожников Иван Игнатьев за 20 минут оформил хет-трик. Третий мяч 23-летний нападающий забил на 19-й минуте после передачи голкипера Даниила Худякова.
Игнатьев забил шесть мячей в РПЛ: три в 36 матчах и ещё три за 20 минут матча с «Оренбургом».
В составе «Оренбурга» отличился Владимир Сычевой.
Счёт в матче — 3:1 в пользу столичной команды.
Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор из-за повреждения пропустит матч с «Оренбургом».