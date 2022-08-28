Игнатьев забил шесть мячей в РПЛ: три в 36 матчах и три в игре с «Оренбургом»

Московский «Локомотив» принимает на своём поле в матче седьмого тура чемпионата России по футболу «Оренбург».

Форвард железнодорожников Иван Игнатьев за 20 минут оформил хет-трик. Третий мяч 23-летний нападающий забил на 19-й минуте после передачи голкипера Даниила Худякова.

Игнатьев забил шесть мячей в РПЛ: три в 36 матчах и ещё три за 20 минут матча с «Оренбургом».

В составе «Оренбурга» отличился Владимир Сычевой.

Счёт в матче — 3:1 в пользу столичной команды.

Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор из-за повреждения пропустит матч с «Оренбургом».