Изидор из-за повреждения пропустит матч с «Оренбургом»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор пропустит матч седьмого тура с «Оренбургом».

Француз получил небольшое повреждение плечевого сустава на тренировке, сообщается в Telegram-канале московского клуба.

Футболист выступает в стане железнодорожников с 2022 года. Он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Встреча между «Локомотивом» и «Оренбургом» пройдёт 28 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 15:00 мск.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил шансы железнодорожников в матче седьмого тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».