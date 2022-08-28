Наумов — о матче «Локомотива» с «Оренбургом»: отступать уже некуда

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил шансы железнодорожников в матче седьмого тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».

«Отступать уже некуда. Конечно, нужно побеждать. У таких команд надо выигрывать, иначе за что бороться? Поэтому рассчитываю, что «Локо» добьется успеха. Тем более сейчас хорошее настроение после победы над «Химками», а у соперника из-за дисквалификации не сможет сыграть аргентинец Брайан Мансилья» — цитирует Наумова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что столичная команда должна одержать победу с разницей в два-три мяча.

«Конечно, при той защите «Локомотив» может пропустить, но на два мяча больше забьёт», — заключил Наумов.

Матч «Локомотив» — «Оренбург» пройдёт на столичном стадионе «РЖД Арена» 28 августа. Начало — в 15:00 мск.

Железнодорожники (шесть очков) занимают 13-е место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички (шесть) располагается на 11-й позиции.

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