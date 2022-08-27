Циннбауэр высоко оценил способности новичка «Локомотива» Митая

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр оценил переход албанского защитника Марио Митая в московский клуб.

«Марио — игрок с большим потенциалом. Он долгое время был под нашим пристальным наблюдением. Митай — универсальный футболист. Он талантлив, с правильным менталитетом, подходит к нашей философии игры», — заявил Циннбауэр пресс-службе клуба.

27 августа «Локомотив» сообщил о подписании контракта с защитником Марио Митаем из греческого АИКа. Соглашение 19-летнего футболиста рассчитано на пять лет. Албанец будет выступать за железнодорожников под 12-м номером.

В сезоне-2021/22 защитник провёл 23 матча во всех турнирах и отдал шесть результативных передач.

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