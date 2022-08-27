Романцев оценил перспективы возвращения Сёмина в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о возможном возвращении Юрия Сёмина на пост наставника «Локомотива».

«Я вижу, что он по-прежнему полон энергии, творческих идей, в курсе всего происходящего в футболе. Так что возвращению Сёмина буду очень рад. И не я один. Спросите у болельщиков», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

По его словам, тренеры с годами не стареют, а становятся только мудрее и возраст в их профессии определяется только результатами.

75-летний специалист суммарно работал главным тренером железнодорожников 22 года. При нём «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз был обладателем Кубка страны и трижды — Суперкубка страны.

Ранее Милан Мартинович, агент нападающего «Спарты» Яна Кухты, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в «Локомотив» по окончании срока аренды.