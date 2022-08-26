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Агент — о возвращении Кухты в «Локомотив»: вернёмся к этому вопросу только по окончании сезона

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Милан Мартинович, агент нападающего «Спарты» Яна Кухты, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в «Локомотив» по окончании срока аренды.
Агент — о возвращении Кухты в «Локомотив»: вернёмся к этому вопросу только по окончании сезона
  • Legion-Media
  • © CTK

«Может ли Кухта вернуться в «Локомотив» по окончании аренды в «Спарте»? Об этом слишком рано говорить. Вернёмся к этому вопросу только по окончании сезона», — приводит слова Мартиновича Sport24.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Кухта присоединился к «Локомотиву» в зимнее трансферное окно. Он провёл за команду десять матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

25 июня «Локомотив» объявил об уходе Кухты в «Спарту» на правах аренды.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что его не удивляет интерес «Челси» к Захаряну.

 

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