Агент — о возвращении Кухты в «Локомотив»: вернёмся к этому вопросу только по окончании сезона

Милан Мартинович, агент нападающего «Спарты» Яна Кухты, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в «Локомотив» по окончании срока аренды.

«Может ли Кухта вернуться в «Локомотив» по окончании аренды в «Спарте»? Об этом слишком рано говорить. Вернёмся к этому вопросу только по окончании сезона», — приводит слова Мартиновича Sport24.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Кухта присоединился к «Локомотиву» в зимнее трансферное окно. Он провёл за команду десять матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

25 июня «Локомотив» объявил об уходе Кухты в «Спарту» на правах аренды.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что его не удивляет интерес «Челси» к Захаряну.