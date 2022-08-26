Сёмин заявил, что его не удивляет интерес «Челси» к Захаряну

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» будет выгоден для всех сторон.

«Меня не удивляет интерес «Челси» к Захаряну. О нём давно известно, что это большой талант. Если трансфер состоится, то это будет хорошо для всех сторон», — цитирует Сёмина Sport24.

Он также отметил, что 19-летний хавбек сможет прославлять российский футбол в Европе, как это делал бывший полузащитник «Зенита» и капитан сборной России Андрей Аршавин в своё время.

По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Захарян провёл за бело-голубых пять матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Напомним, что Аршавин выступал за лондонский «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Всего за клуб он провёл 105 матчей, забил 23 мяча и отличился 16-ю результативными передачами.

Ранее агент Захаряна сообщил, что согласование контракта российского футболиста с «Челси» находится в финальной стадии.



