военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тикнизян: не согласен, что для «Локомотива» всё уже потеряно в РПЛ

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о шансах своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Тикнизян: не согласен, что для «Локомотива» всё уже потеряно в РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Не согласен, что для «Локомотива» всё уже потеряно в чемпионате. Мы сыграли только семь туров, впереди ещё много игр. После игры с «Оренбургом» мы сразу сфокусированы на игре с «Пари НН» в кубке», — цитирует Тикнизяна «Чемпионат».

«Локомотив» на поле стадиона «РЖД Арена» одержал победу над «Оренбургом» в матче седьмого тура РПЛ со счётом 5:1. 

Таким образом, «Локомотив» (девять очков) поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» (шесть) опустился на 12-ю строчку.

Ранее сообщалось, что Иван Игнатьев забил шесть мячей в РПЛ: три в 36 матчах и три в игре с «Оренбургом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить