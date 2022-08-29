Тикнизян: не согласен, что для «Локомотива» всё уже потеряно в РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о шансах своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Не согласен, что для «Локомотива» всё уже потеряно в чемпионате. Мы сыграли только семь туров, впереди ещё много игр. После игры с «Оренбургом» мы сразу сфокусированы на игре с «Пари НН» в кубке», — цитирует Тикнизяна «Чемпионат».

«Локомотив» на поле стадиона «РЖД Арена» одержал победу над «Оренбургом» в матче седьмого тура РПЛ со счётом 5:1.

Таким образом, «Локомотив» (девять очков) поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» (шесть) опустился на 12-ю строчку.

Ранее сообщалось, что Иван Игнатьев забил шесть мячей в РПЛ: три в 36 матчах и три в игре с «Оренбургом».