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Дубль Нобоа помог «Сочи» разгромить «Химки» в матче РПЛ

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«Сочи» на своём поле нанёс поражение подмосковным «Химкам» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
Дубль Нобоа помог «Сочи» разгромить «Химки» в матче РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игра, которая прошла на поле олимпийского стадиона «Фишт», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Александра Точилина.

В составе черноморской команды мячи забили Кристиан Нобоа (15-я минута и 45-я + 3 — оба с пенальти). Также отличился Георгий Мелкадзе (45-я + 8) и Владислав Сарвели (85-я). Артём Мещанинов (58-я) записал на свой счет автогол.

«Сочи» (13 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Химки» (семь) располагаются на девятой строчке.

Ранее в ЦСКА заявили, что не ведут переговоров с «Сочи» по переходу Нобоа.



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