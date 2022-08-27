«Динамо» упустило победу над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ

«Пари Нижний Новгород» и «Динамо» сыграли вничью в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра, прошедшая в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе, завершилась со счётом 2:2.

За «Динамо» голами отличились Даниил Фомин с пенальти и Константин Тюкавин на 17-й и 29-й минутах. Мячи в составе хозяев забили Николай Калинский с пенальти и Дмитрий Стоцкий на 61-й и 71-й минутах.

«Динамо» на 67-й минуте осталось в меньшинстве. С поля был удалён защитник Роберто Фернандес, получивший две жёлтые карточки.

Таким образом, московский клуб (13 очков) поднялся на второе место, «Пари НН» (шесть очков) — 12-е место.

Ранее сообщалось, что полузащитнику «Динамо» Фомину до рекорда остался один пенальти.